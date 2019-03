Le futsal continue sa percée chez les jeunes Sarthois

Le futsal a réussi son entrée dans les collèges sarthois. Cette discipline, cousine du football, qui se pratique à cinq contre cinq, est tout particulièrement prisée des jeunes filles. Avec le handball, le basket et l'ultimate, c'est l'un des sports les plus pratiqués en milieu scolaire.

Sur le bord du terrain de hand du gymnase Jean Launay, à Allonnes où elles viennent de terminer leur match de futsal, les jeunes joueuses de Noyen-sur-Sarthe affichent leur enthousiasme : "c'est plus facile à jouer que le football. La surface est moins grande, les passes sont plus courtes. On a besoin de moins de puissance". De fait, la discipline, qui se pratique à cinq contre cinq attire tout particulièrement les jeunes filles, confirme Yann Besconds, professeur de sport au collège de Changé : "elles prennent leur place. C'est une ouverture pour elles".

Quatrième sport collectif le plus pratiqué au collège

Et le directeur départemental de l'Union Nationale du Sport Scolaire (l'UNSS) confirme : "le futsal est clairement une activité qui se développe à la fois chez les garçons et chez les filles, contrairement au football qui reste une activité de garçons". Parmi les sports collectifs pratiqués en collège, "le fustal n'est pas encore dans le top trois mais tend à le devenir. En première position, c'est toujours le handball, suivi du basket et de l'ultimate fresbee (pour lequel nous avons une forte culture en Sarthe). Mais en nombre de pratiquants, le futsal devrait bientôt monter sur le podium", prédit Cédric Hayère.

Parfois, un manque de place dans les gymnases

Si le futsal a le vent en poupe, c'est aussi pour des questions d'organisation. Aujourd'hui, "les enseignants d'EPS (Education Physique et Sportive, ndlr) proposent plus facilement le futsal que le football. L'activité futsal paraît plus accessible parce que plus nouvelle, pour les garçons et pour les filles certes mais aussi en équipes mixtes ce qui, dans un cours d'EPS, est plus pratique", relève Cédric Hayère, le directeur départemental de l'Union Nationale du Sport Scolaire.

Reste toutefois un obstacle de taille : le problème de place. Il n'est pas toujours facile d'obtenir un créneau pour le fustal féminin dans les équipements sportifs sarthois, constate Anne-Lise Humeau, professeur d'EPS à Noyen : "ça peut parfois être compliqué dans certains endroits car cela revient à prendre un créneau entier, d'une heure ou de deux heures, pour s'entraîner au futsal Quand cinq filles jouent au futsal contre cinq autres, que fait-on des autres? Il faut qu'on puisse leur trouver autre chose!".