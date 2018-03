Le futsal s'impose en Sarthe comme un sport à part entière. Simple loisir au début des années 2000, la discipline s'est structurée avec 3 championnats, 17 clubs et 250 licenciés dans le district. C'est aussi l'un des principaux sports scolaires et universitaires avec 1 700 pratiquants en Sarthe.

Le Mans

Anecdotique il y a 15 ans, le futsal est plein boum en Sarthe. Appelé à ses débuts football en salle et considéré alors comme un simple loisir entre copains, la discipline se jouant à 5 contre 5 dans un gymnase est devenue un véritable sport structuré avec des clubs et des championnats reconnus par la FFF. "Il y a un réel engouement depuis 5 ans. Cela plait car les joueurs touchent plus le ballon et sont plus libres que dans le football traditionnel à 11" explique Florian Fremeaux, en charge du développement du Futsal au district de la Sarthe.

17 clubs et 234 licenciés

Le district compte désormais 17 clubs répartis dans 3 divisions et 234 licenciés. Kévin qui joue avec la DH du Mans FC est l'un d'eux. A 20 ans, il a décidé de "lâcher" le foot à 11. "Mon choix est fait, j'arrête. J'ai pourtant toujours joué au football mais j'ai goûté au futsal et je préfère". Pas étonnant pour son entraîneur, Samuel Fuinel qui voit le futsal comme le sport collectif ultime. "Un sport total" dit-il. "Dès qu'on entre sur le terrain, on est immédiatement sollicité physiquement et mentalement. C'est hyper intense. A titre de comparaison, cela se rapproche du hockey".

Des caractéristiques qui permettent de former des joueurs très techniques et rapides. D'ailleurs pour la première fois, un footballeur issu du futsal, l'attaquant au FC Séville Wissam Ben Yedder, vient d'être sélectionné en équipe de France.

Une discipline majeur à l'université et à l'UNSS.

Egalement enseignant en Suaps, Samuel Fuinel a vu aussi le futsal s'imposer à l'université du Mans "Il y a de plus en plus d'étudiants qui pratiquent. Là, on est arrivé à 7 créneaux par semaine et 200 étudiants par semestre". Le campus manceau ne propose d'ailleurs plus du tout de football. "Déjà parce que notre terrain n'est pas facile d'accès, l'hiver il fait assez froid, il pleut et il y a du vent, ce qui n'incite pas les étudiants à venir. Ils se sont donc reportés sur le futsal".

Le futsal séduit aussi au collège et au lycée avec environ 1 500 licenciés à l'UNSS en Sarthe. "Avec le badminton et le handball, c'est l'un des principaux sports scolaires" explique Florian Fremeaux.

Pas assez de gymnases

Mais le futsal est actuellement victime de son succès et souffre d'un manque d'infrastructures. "Nous n'avons pas assez de gymnases. C'est un problème et un frein pour le développement de notre sport" regrette Florian Fremeaux. Trop de municipalités ne considèrent pas le futsal comme un sport et refusent de mettre à disposition leurs gymnases. "On est en concurrence avec d'autres disciplines. Une des solutions serait de faire couvrir certains terrains extérieurs". Selon lui, pour répondre à la demande grandissante, il faudrait aujourd'hui sur Le Mans au moins un gymnase entièrement réservé au futsal.