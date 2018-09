Boussens, France

On savait déjà que l'heureux gagnant du Loto du patrimoine du 14 septembre dernier habitait la Haute-Garonne. On sait depuis ce jeudi matin qu'il a validé son ticket à Boussens, dans le Comminges. L'information est révélée par Aujourd'hui en France, qui a rencontré ce quinquagénaire mercredi soir à Paris, lors de la remise de son chèque par la Française des Jeux.

Ce Commingeois raconte ce jour où il a appris qu'il avait gagné 13 millions d'euros. C'est là, à la terrasse du café où il a joué, qu'il a su que c'était pour lui : "Je buvais une bière, je regardais le journal et j’ai vu que j’avais tous les bons numéros et, surtout, que j’étais le seul en France". L'homme explique qu'il a bien vérifié deux fois pour être sûr, et puis qu'ensuite il a payé sa tournée. Il a aussi appelé sa maman, qui a cru à une blague.

"Il m’arrive que du bonheur et en même temps, c’est inquiétant" - l'heureux gagnant

Car cette bonne nouvelle, elle n'est pas si facile à encaisser : "je n’ai pas dormi ni mangé pendant trois jours" explique ce Commingeois au journal. "Il m’arrive que du bonheur et en même temps, c’est inquiétant" juge-t-il. Il faut dire que ça change la vie pour cette famille qui ne roule pas sur l'or, et qui a d'abord un voeu simple : devenir propriétaire, acheter une maison avec piscine, et "des voisins pas trop près". Et puis surtout lever le pied, professionnellement. Hasard de l'histoire, ce gagnant a été amené à intervenir sur des monuments historiques dans le cadre de son métier, qu'il tient secret. Un métier de "haute voltige", comme la joie ressentie en gagnant au loto.