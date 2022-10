Le gang aux 100 cambriolages devant le tribunal de Valence

Ces sept hommes se connaissent tous, beaucoup sont membres des mêmes familles. Il y a des pères, leurs fils, leurs gendres. Tous issus de la communauté des gens du voyage. Ferrailleurs, maçons ou sans emploi, beaucoup logeaient sur l'aire d'accueil de Réaumur, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, ou dans les environs. Ils sont jugés ce mardi devant le tribunal de Valence. Le délibéré est attendu dans la soirée.

La première série de cambriolages, six vols la même nuit, se produit le 6 décembre 2016. De l'outillage électroportatif est dérobé, dans des fourgons, sur le parking d'un hôtel de Saint-Marcel-les-Valence, puis des vols ont lieu dans les heures suivantes à Loriol, Livron, Châteauneuf-sur-Isère. À chaque fois, un groupe de trois à quatre hommes. Précis, rapides, bien organisés, visages à moitié dissimulés par des capuches ou des écharpes et qui circulent à bord de deux véhicules assez reconnaissables : une golf et un fourgon blanc à bande rouges.

Ces véhicules ont de fausses plaques, mais sont repérés par les images de vidéosurveillance, ce qui permet aux gendarmes de démarrer leur longue enquête.

Périples nocturnes

Le gang n'est pas toujours composé des mêmes membres. En fonction des nuits, les cambrioleurs écument plutôt le Nord Drôme, Saint-Rambert-d'Albon, Anneyron, Manthes, ou le Royans : Saint-Nazaire, l'Isère, Saint-Marcellin, Vinay, Bougé-Chambalud, Salaise-sur-Sanne. Ils font parfois des incursions dans le Sud Drôme ou le Vaucluse. D'autres nuits, la plaine de Valence Saint-Marcel, Alixan, Beaumont-Monteux, Romans-sur-Isère.

Leurs cibles ? Rien de très précis, ils cambriolent un peu tout ce qu'ils trouvent en fonction de la composition du gang. L'un privilégie les clubs de sport : karaté, foot, pétanque... à la recherche de bières. Un autre cible des magasins d'optique ou de l'outillage portatif. Mais ils cambriolent aussi des maisons et repartent avec des ordinateurs, des cartes de crédit. Ils volent aussi des véhicules ou juste les quatre roues d'une voiture.

Technique bien rodée

Au cours de leurs périples nocturnes, ils commettent jusqu'à dix vols la même nuit : le 2 février par exemple ou encore sept vols et cinq tentatives, la seule nuit du 6 février 2017. Ils effectuent leurs raids plusieurs nuits d'affilée, puis s'arrêtent quelques semaines, avant de reprendre. Des séries de vols en février, en avril, en mai, en juillet, puis encore en septembre et en octobre 2017.

Avec toujours la même technique : une voiture volée dont ils changent les plaques régulièrement et qu'ils laissent "en dépôt", garée sur la place d' un village. Elle leur sert à se rendre sur les lieux des cambriolages. Pendant leurs raids, ils s'arrêtent toujours au même endroit pour vider leur coffre au fur et à mesure. "C'est mieux d'avoir le coffre vide si on se fait arrêter". Ils déposent leurs butins dans un terrain grillagé qui leur appartient.

Coup de filet

Le 14 novembre, les gendarmes stoppent une des équipes en pleine action et mettent la main sur l'un des trois cambrioleurs, dans la voiture. C'est par lui que les enquêteurs remontent à toute l'équipe. Un vaste coup de filet est organisé, avec 100 gendarmes, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2017. Ils visent des camps de gens du voyage à Romans, en Isère et dans le Rhône. Dix personnes placées en garde à vue , les cambrioleurs et les receleurs présumés. L'enquête porte sur plus d'une centaine de vols en tout, dont 52 seulement sont retenus par la justice, faute de preuve pour les autres. Ce mardi, à la barre, se trouvent six membres du groupe seulement, un autre n'a pas pu être été extrait de sa cellule.

Réponse à tout

Devant les juges, l'un des prévenus, détenu pour d'autres faits, refuse de s'exprimer. Mais les cinq autres ont réponse à tout. "Pourquoi mon ADN était dans la voiture volée ? Je ne sais pas madame la juge, je ne suis jamais monté dedans. Mon ADN a dû se transférer parce que quelqu'un à qui j'ai prêté une casquette est monté dans cette voiture". Réponse de la présidente :"ça, c'est à mettre dans la série les experts !" Et si, en début d'audience, la magistrate sourit un peu, en milieu de journée, elle semble plutôt perdre patience face à la mauvaise mémoire ou la mauvaise foi des prévenus. Car aucun ne se souvient d'avoir commis quoi que ce soit. Presque tous les membres du gang ont déjà plusieurs condamnations à leur actif : des vols, des recels, des outrages ou des délits routiers.

La justice leur reprochait ce mardi matin une association de malfaiteurs, des vols, des tentatives des recels, de la destruction de biens par incendie (les voitures volées étaient brûlées) ou encore l'usage de fausses plaques d'immatriculation. Mais, près de six ans après les premiers faits, l'association de malfaiteurs n'a pas été caractérisée et la plupart des peines demandées par le parquet couvrent les mois de détention provisoire effectués par les prévenus. Les victimes, elles non plus, ne sont plus guère mobilisées. Dix-huit parties civiles et 65 victimes, mais seules deux ou trois personnes sont dans la salle, aux côtés des avocats qui représentent les communes où des vols ont été commis dans les clubs de sport ou les annexes techniques. Le délibéré est attendu dans la soirée.