Le gang des arracheurs de DAB incarcéré à Montpellier

7 personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une enquête sur l'arrachage de plusieurs distributeurs de billets de banque dans l'Hérault. Des butins et des dégâts à plusieurs milliers d'euros.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont trouvé 26 000 euros, mais aussi des montres de marque et de faux dollars

Les gendarmes de l'Hérault ont démantelé un gang qui s'en prenait aux distributeurs de billets de banque.

Le 16 janvier dernier, vers 3 heures du matin, plusieurs personnes encagoulées et gantées avaient utilisé une voiture bélier (volée) pour arracher le DAB et le charger dans une autre voiture. Il y avait 12 000 euros à l'intérieur. Cette voiture était retrouvée quelques jours plus tard incendiée avec les restes du distributeur à l'intérieur, vide évidemment.

le 2 février, nouvelle attaque avec le même mode opératoire au centre commercial Super U de Montarnaud... mais manque de chance, le distributeur de billets était vide, les malfaiteurs étaient repartis bredouilles.

Mais pour les deux magasins, les dégâts matériels ont été estimés à plus de 80 000 euros.

L'enquête a conduit les gendarmes de la section de recherche de l'Hérault,et de l'office central de lutte contre la délinquance itinérante sur un groupe criminel originaire des pays de l'est implanté sur Montpellier et ses environs.

C'est ainsi que la semaine dernière 9 personnes étaient interpellées. Lors des perquisitions, 26 000 euros ont été retrouvés, ainsi que des montres de marque, de faux dollars, un gyrophare et une casquette de police.

Le gang est aussi soupçonné d'avoir commis de nombreux cambriolages, des vols de voitures, des vols à la roulotte et un vol important d'outillage professionnel pour 35 000 euros.

Sur les 9 personnes interpellées, 7 ont été mises en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs, 4 ont été incarcérées.