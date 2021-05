Le "gang des bitumeurs irlandais" devant le tribunal de Limoges

Entre septembre 2016 et mars 2017, toujours le même mode opératoire : démarcher des clients et prétexter avoir encore du bitume d'un autre chantier pour en profiter pour refaire leur cour ou leur parking à moindre prix...sauf que le prix est élévé, ne correspond pas au chantier réellement organisé, et est de plus très mal fait.

Ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Limoges, quatre hommes étaient jugés, mais aucun ne s'est déplacé à l'audience. Pour cause, l'un d'entre eux était détenu en République Tchèque il y a encore quelques mois, et deux d'entre-eux sont en Pologne pour des raisons professionnelles. En revanche, plusieurs parties civiles s'étaient déplacés à Limoges pour obtenir réparation.

Les "indignes descendants de John Macadam"

C'est le cas de ce vieux monsieur de 80 ans, qui peine à entendre la présidente du tribunal. C'est pourtant chez lui qu'ont été arrêté trois des quatres hommes à Chateauponsac, en Haute-Vienne. Près de 4 ans après les faits, il essaye de se remémorer qui était présent ce jour là, via des photos que lui montre le tribunal. Soudain, l'avocat de la défense questionne : "qu'attendiez vous d'un enrobé à chaud?" "Je ne sais pas", répond le vieil homme, désarçonné par cette question qui montre la ligne de défense de l'avocat des prévenus.

C'était certes vite fait mal fait, mais il ne fallait pas attendre une qualité autoroutière

Du côté des parties civiles, on se posera la question de la personnalité et des rôles de chacun, car cette "équipe" semble bien rodé. Des dizaines de témoignages montrent qu'ils ont exactement le même rôle, mais que certains se confondent. Ainsi, le dirigeant de la société semble être "un idiot utile" de deux autres salariés qui semblent être la tête pensante du groupe.

Le procureur de la République a requis des peines allant de 1 an de prison à 3 ans, dont 6 mois de sursis pour chacun...et pour deux d'entre eux, considérés comme les cerveaux, l'interdiction de remettre le pied sur le sol français pendant cinq ans

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet prochain