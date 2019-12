Le garage Pambrun vandalisé à Pardies

Pardies, France

Le garage Pambrun-Peugeot de Pardies a été victime d'un acte de vandalisme, dans la nuit de mardi à mercredi. Selon les caméras de surveillance de la station-service, deux personnes aux visages dissimulés ont injecté de la mousse en polyuréthane dans les 14 pistolets de la station. Une mousse qui se rigidifie au contact de l'air et qui rend l'utilisation de ces pistolets impossible. "On peut rien faire, il faut changer les pistolets" déplore Nicolas, l'un des responsables de la station. "On fait une moyenne de 12 à 14 000 L par jour, là on n'a pu faire que 1 500 L, entre 6h et 20h".

La mousse en polyruréthane qui a endommagé les pistolets. - Nicolas Lassalle

Montant des dégâts : 5 600 euros. Toutes les pompes sont à changer. Les gérants ont pu en remplacer une en urgence et en recevront d'autres d'ici la semaine prochaine. "Peut-être que ce sont des gens qui sont contre Total, s'interroge Nicolas, ils se sont dits "on va les pourrir".... sauf que ce n'est pas Total ici, c'est Pambrun ! Ça fait mal au cœur. Mes grands-parents se sont saignés en créant ce garage (qui célèbre ses 60 ans cette année, ndlr). Ma mère et moi on y travaille tous les jours. C'est de la bêtise ! Qu'ils aillent à Paris s'ils veulent voir Total, là ils s'attaquent à des petits et nous on ne vit que de ça."