Le Gard bascule en vigilance rouge aux orages

Restez chez vous. Le Gard est en vigilance rouge aux orages depuis 16h ce mardi. Un orage stationnaire se produit en ce moment sur les communes de Sommières, d'Aujargues, d'Aubais et de Junas. Quatre routes sont fermées entre Aubais et Junas. La RD 140, la RD 12, la RD 105 et la RD 142. Le Rhony réagit aux orages mais pas le Vidourle. Les pompiers du Gard sont déjà intervenus à huit reprises depuis le début de l'après midi.

Le département de l'Hérault bascule lui aussi en vigilance rouge aux orages.