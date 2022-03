Le Gard commémore les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie

Le Gard a commémoré ce samedi après-midi la fin de la guerre d'Algérie. Deux cérémonies se sont déroulées à Nîmes, square du 11 novembre, puis à Aigremont, devant le mémorial départemental des anciens combattants. Il y a 60 ans, jour pour jour, le 19 mars 1962, les accords d'Evian officialisaient l'indépendance de l'Algérie et mettaient un terme à huit années de guerre.

Les années passent, les rangs des anciens combattants d'Afrique du Nord sont de plus en plus clairsemés, mais l'émotion est toujours aussi forte. Des événements qui ont marqué à vie ceux qui y ont pris part et qui sont encore là aujourd'hui pour témoigner. Se souvenir de ceux qui sont partis et transmettre aussi aux générations futures comme les élèves de la classe défense du collège Jules Verne de Nîmes qui ont effectué un travail de mémoire sur la guerre d'Algérie.

Le reportage d'Hervé Sallafranque Copier