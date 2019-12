Intempéries : le Gard endeuillé après le crash d'un hélicoptère de la Sécurité Civile près de Marseille

Deux des trois victimes du crash de l'hélicoptère de la Sécurité civile habitaient dans le Gard. Le pilote et le mécanicien basés à Nîmes-Garons. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place ce lundi après-midi pour rencontrer leurs proches et leurs collègues.

Gard, France

C'est en partant secourir des habitants du Var victimes des intempéries ce dimanche que l'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 30 prépositionné à Marignane s'est crashé dans les collines du massif de la Nerthe, au nord de Marseille pour une raison encore inconnue. L'hypothèse d'un accident dû à une mauvaise visibilité à cause du brouillard était envisagée, mais reste à être confirmée, selon des sources proches de l'enquête.

À son bord, trois occupants. Jean Garat, pilote de la Sécurité Civile, Michel Escalin, mécanicien opérateur de bord et Norbert Savornin, secouriste héliporté du Service d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône.

Le pilote et le mécanicien habitaient dans le Gard

Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, était attendu ce lundi après midi sur la base de la Sécurité civile pour rencontrer leurs proches et leurs collègues. Il s'était rendu juste avant sur les lieux de l'accident.

Sur la page Facebook de Bezouce, le maire rend également hommage ce lundi au mécanicien Michel Escalin qui vivait dans la commune. "Nous pensons très fort à sa famille : Agnès sa compagne, son fils Lilian, ses filles Léa et Pauline ainsi qu’à tous ses camarades et amis" écrit Antoine Marcos, le maire. J’adresse, avec émotion, à la famille, toutes mes condoléances ainsi que celle de l’ensemble des agents et élus de la commune."



La base de sécurité civile de Nîmes-Garons à nouveau endeuillée

C'est la deuxième fois en quatre mois que la base de la sécurité civile de Nîmes-Garons est endeuillée. Le 2 août dernier, c'est un autre pilote, Franck Chesneau, qui était décédé dans le crash de son Tracker en luttant contre l'incendie de Générac.