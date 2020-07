Météo France place le Gard et la Lozère en vigilance jaune orages ce mercredi jusqu'à 23h.

Le Gard et la Lozère placés en vigilance jaune aux orages

Selon Météo France, des orages ponctuellement forts sont attendus ce mercredi des Pyrénées au Massif Central et aux Alpes avec grêle, fortes pluies, foudre et dans une moindre mesure rafales de vent. Le Gard et la Lozère sont placés en vigilance jaune.