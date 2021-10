Météo France place le Gard et la Lozère en vigilance jaune aux pluies et inondations à partir de ce vendredi à 16h. Une forte dégradation est attendue pendant le week-end notamment sur les Cévennes.

Le Gard et la Lozère placés en vigilance jaune aux pluies et inondations

Météo France place le Gard et la Lozère en vigilance jaune aux pluies et inondations à partir de ce vendredi à 16h en raison d'un épisode cévenol d'intensité modérée attendu pendant le week-end. Les précipitations débuteront dans la journée de vendredi et se renforceront dans la nuit suivante jusqu'au samedi matin. Sur l'ensemble de l'épisode, qui doit prendre fin dimanche, les cumuls de pluie pourront atteindre 250 à 300 mm sur les reliefs des Cévennes. L'intensité sera nettement moins marquée sur les plaines gardoises où les cumuls seront compris entre 50 et 80 mm.