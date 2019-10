Le Gard placé en vigilance jaune aux orages et inondations

Alès, France

Météo France a placé le Gard en vigilance jaune aux orages et inondations ce vendredi après-midi. Des pluies soutenues vont commencer à toucher le département au cours de la nuit de vendredi à samedi. Elles devraient s'intensifier dans la matinée de ce samedi. L'épisode pluvio-orageux pourrait stationner pendant quelques heures sur le nord du Gard et le sud de l'Ardèche, avec des cumuls de précipitations possibles entre 90 et 150 mm sur les Cévennes. Les pluies devraient se prolonger tout au long du week-end et au moins jusqu'au début de la semaine prochaine.

Même si les phénomènes de ce type sont relativement courants dans notre région, ils peuvent être potentiellement dangereux. Soyez prudents si vous devez prendre la route ou si vous avez prévu d'exercer des activités en extérieur, notamment à proximité des cours d'eau.