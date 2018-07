Nîmes, France

La préfecture du Gard a décidé de placer le département en vigilance orange à partir de ce lundi après-midi à 16h. Un épisode durable de très fortes chaleurs est attendu jusqu'à la fin de la semaine, selon Météo France. Le thermomètre va frôler les 40 degrés, dans le Gard et dans l'Hérault voisin.

Les autorités rappellent les consignes de prudence : prêtez tout particulièrement attention aux personnes vulnérables (personnes âgées ou enfants en bas âge ), pensez à boire régulièrement, même s'il n'y a pas de sensation de soif, mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour, limitez vos activités physiques, évitez si possible de sortir aux heures les plus chaudes de la journée entre 11h et 21 h, enfin fermez volets et fenêtres pendant la journée et aérez la nuit.

Neuf départements du Sud de la France ont été placés en vigilance orange canicule.