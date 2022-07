Plus que jamais, appel à la plus grande prudence ce mercredi dans le Gard. Entre sécheresse et fortes chaleurs, une partie du département est placée pour la journée en vigilance rouge incendie. Sont concernés : le gard rhodanien et le Val de Cèze, un secteur qui s'étend de Beaucaire à Méjannes-le-Clap, en passant par Bagnols et Lussan.