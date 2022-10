Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti à Saint-Nazaire ce jeudi 3 novembre

Le Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti est attendu ce jeudi matin à Saint-Nazaire pour inaugurer le Centre éducatif fermé qui accueille ses premiers résidents depuis le 17 octobre dernier rue Albert Einstein.

Plus d'une heure de visite et d'échanges avec les professionnels et les jeunes

Le CEF de Saint-Nazaire est l'un des 20 nouveaux Centres éducatifs fermés "nouvelle génération" dont les constructions ont été actées en 2018, à l'époque par Nicole Belloubet. Celui-ci peut accueillir jusqu'à 12 garçons et filles âgées de 15 à 18 ans qui ont 6 mois, renouvelables une fois, pour se reconstruire et préparer leur réinsertion. Ce sont des jeunes qui, s'ils ne respectent ni les obligations ni les objectifs fixés, risquent la prison.

Table ronde un an après l'entrée en vigueur du code de Justice Pénale des mineurs

Le ministre de la justice va donc visiter les lieux, 1200 m2 près du centre hospitalier et de l'IUT, échanger avec la vingtaine de travailleurs sociaux spécialement formés, mais également avec les jeunes. Ce Centre a coùté 4,5 millions d'euros à l'Etat avec dans l'idée première de proposer une alternative solide de placement pour la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse). Le ministre devrait rester un peu plus d'une heure sur place avant de filer à l'Unité éducative de milieu ouvert (UEMO) rue d'Anjou, pour échanger là encore avec les professionnels. Une table ronde est prévue un peu avant midi pour faire le bilan un an après l'entrée en vigueur du code de Justice Pénale des mineurs.

Une visite du ministre dans un contexte tendu : jeudi dernier, les greffiers du tribunal de Saint-Nazaire dénonçaient leurs conditions de travail, la surcharge et le manque d'effectifs.