Le garde des sceaux inaugure la cité judiciaire de Limoges

Le ministre de la Justice vient inaugurer ce vendredi la cité judiciaire entrée en service en juin dernier à Limoges. Jean-Jacques Urvoas était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20, avant une longue journée auprès des personnels, au tribunal et à la maison d'arrêt voisine.

"Cette législature s'honore de son bilan

Cette cité était attendue depuis longtemps. Et le travail n'est pas fini, souligne Jean-Jacques Urvoas, puisqu'il reste l'ancien palais de justice qui abrite toujours la Cour d'Appel et dans lequel des travaux sont prévus. Le garde des sceaux le reconnaît, "c'est vrai que nous n'avons pas une justice qui fonctionne comme elle le devrait, parce que la France n'a pas consacré les moyens dont elle a besoin". Mais un gros effort est fait, sur les murs, et sur le personnel, dernièrement. "Cette législature s'honore de son bilan. Christiane Taubira a beaucoup investi sur les créations de postes. Les écoles de magistrature à Bordeaux et de greffiers à Dijon, sont au maximum de leur capacité, mais il faut 31 mois avant qu'ils viennent dans une juridiction, comme Limoges. Mais les graines sont semées... "

La prison de Limoges mieux sécurisée

Après la cité judiciaire, Jean-Jacques Urvas va aussi visiter la maison d'arrêt de Limoges, située juste à-côté. Et qui pose des problèmes de sécurité, car des proches de détenus pénètrent régulièrement dans les immeubles voisins, pour jeter des objets dans la cour. A ce sujet le ministre souligne que "la création d'équipes de sécurité pénitentiaire vient d'être votée, et qu'elles auront des pouvoirs pour sécuriser les abords". Il ajoute que "des filets de protection ont été installés, qui rendent ces projections inopérantes"

