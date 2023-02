Le gaz lacrymogène jeté au lycée Suzanne Valadon, à Limoges, vient de grenades utilisées par la police

La police nationale de Limoges confirme, ce vendredi, que les gaz lacrymogènes qui ont impacté la vie du lycée Suzanne Valadon ce jeudi proviennent de restes de grenades utilisées lors de la soirée d'affrontements , ce mardi, dans le quartier du Val de l'Aurence. L'établissement limougeaud a du être évacué deux fois à cause d'émanations de gaz odorants et irritants.

ⓘ Publicité

Il s'agit de grenade de type MP7, avec sept galets. Ce sont ces galets qui libèrent le gaz lacrymogène à leur impact au sol. Dans certains cas, le gaz ne se propage pas. La police explique alors que ces galets ont été récupérés pour ensuite être utilisés au lycée Suzanne Valadon jeudi. Aucune plainte n'a été déposée, aucune enquête ouverte et il n'y a pas eu, non plus, d'intoxication entraînant l'intervention des secours.