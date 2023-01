Le Gazélec d'Ajaccio placé en liquidation judiciaire

Le Gazélec d'Ajaccio est placé en redressement judiciaire, annonce ce lundi 30 janvier le tribunal de commerce après une période d'observation d'un mois. Un liquidateur judiciaire a été désigné, précise le Parquet. Cette décision entraine "l'arrêt du championnat en National 3 et en Régional 2 pour les séniors".

Le 20 décembre dernier, le tribunal de commerce avait constaté l'état de cessation de paiements du club et avait ouvert une procédure de redressement judiciaire. Le 28 novembre, le président du club Johann Carta avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour extorsion, escroquerie, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille.

Une autre enquête de la Jirs vise le GFCA : trois de ses anciens présidents sont convoqués par la Justice les 8 et 9 février prochains pour travail dissimulé et abus de biens sociaux.

Reste encore des questions sur l'avenir de l'association, indépendante de la SAS, qui regroupe quelques 300 adhérents et se mobilise depuis plusieurs semaines pour sauver la section jeunes du club. Le tribunal judiciaire doit se prononcer le 14 février prochain sur son sort.