Le gendarme en garde à vue pour "homicide involontaire" après le carambolage mortel de Bourgoin-Jallieu, jugé ce jeudi

Un gendarme d'une brigade du Nord Isère va être jugé ce jeudi en comparution immédiate à Bourgoin-Jallieu pour "homicides involontaires" avec circonstances aggravantes après le carambolage qui a tué un couple de septuagénaires mardi soir. Il roulait ivre, et trop vite quand il heurté leur voiture.

Bourgoin-Jallieu, France

Le gendarme de 35 ans affecté à une brigade du Nord Isère n'était pas en service mardi soir quand il a heurté la voiture d'un couple de septuagénaires (un homme et une femme de 72 et 70 ans) avenue Irène et Frédéric Joliot-Curie, la voie express à 2 voies qui va à l'Isle d'Abeau.

Le choc violent a propulsé le véhicule sur ceux qui se trouvaient devant eux. Au total 6 voitures se sont carambolées. 2 personnes ont été tuées, et il y a eu plusieurs blessés.

Au vu de l'odeur d'alcool qu'il dégageait à l'arrivée des secours, un contrôle d'alcoolémie a été fait sur place qui s'est révélé positif. Les résultats de l'analyse sanguine ont confirmé l'état d'ivresse ce mercredi.

Contrôle d'alcoolémie positif

Le gendarme a aussitôt été placé en garde à vue mardi soir. Il sera présenté ce jeudi à la justice en comparution immédiate pour "homicides involontaires avec circonstances aggravantes (l'alcool et une vitesse "inadaptée" selon le procureur de Bourgoin-Jallieu) et pour blessures involontaires et défaut de maîtrise pour avoir provoqué des blessures sur plusieurs personnes dans le carambolage.

Mercredi soir, le colonel Yves Marzin qui commande le groupement de gendarmerie de l'Isère a réagi : "Je pense avant tout aux familles de victimes. Une enquête est en cours. La gendarmerie saura tirer les leçons des résultats de cette enquête. Un gendarme qui est là pour faire respecter la loi doit donner l'exemple".