Le gendarme qui a inventé son agression au sud de Toulouse condamné par la justice

C'est un homme plutôt cohérent qui se présente à la barre. Il est précis, donne un certain nombre de détails. Ce maréchal des logis chef était jugé ce 10 janvier pour dénonciation de faits mensongers et dégradation de biens publics.

Le gendarme maintient sa version : il dit avoir été agressé

Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2021, dans sa caserne de Villefranche-de-Lauragais, après une mission, il appelle d'autres gendarmes en renfort en prétendant avoir été agressé par un individu qui a pris la fuite. Alors qu'il cherchait son téléphone dans le Peugeot 5008 qu'il venait d'emprunter avec une collègue, cet homme lui aurait asséné deux coups de poing à la tête avait de s'en aller en direction du garage de la caserne. Le gendarme dégaine son arme de service, et tire à deux reprises dans la porte du garage. Un couteau est aussi retrouvé au sol. Le militaire présente quelques contusions et des égratignures légères.

Très vite, le parquet ouvre une enquête criminelle pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité. Le procureur envisage toutes les possibilités et prend très au sérieux l'incident. Mais l'enquête démontre dès les premiers jours qu'il est peu probable qu'une agression ait eu lieu.

Aucun collègue ne corrobore la version du quinquagénaire, certains détails sont troubles. Et le maréchal des logis chef, gendarme depuis 31 ans et père de trois enfants, finit par céder en garde-à-vue à la compagnie de Toulouse Saint-Michel. Il dit avoir tout inventé. Mais à l'audience 14 mois plus tard, il rétropédale et revient sur sa première version, il maintient avoir été agressé, qu'il a cédé sous la pression des enquêteurs.

"La gendarmerie c'est toute ma vie"

Le procureur rappelle qu'il n'y a plus de doute sur le fait qu'il n'y a pas eu d'agression ce soir-là, que les deux experts psychiatres ont fait état d'un trouble de la personnalité du prévenu qui ne parvient pas à reconnaitre les faits, qu'il représente un "danger évident". Il y a aussi cette vidéo retrouvée dans son téléphone, celle de l'agression d'un policier à Cannes par un individu armé quelques jours avant les faits.

L'avocate du gendarme plaide pour que son client ne soit pas privé d'exercer son métier, car c'est "toute sa vie", ses trois enfants veulent d'ailleurs être gendarmes. Me Ravyn Issa reprend aussi le passif du sous-officier, deux incidents précédents dans sa carrière. Son accident quand un portail lui est tombé dessus, et surtout une agression présumée par un individu armé d'un couteau à la gare de Lyon en 2015.

Si cette attaque n'a pas été prouvée, le militaire a subi un choc post-traumatique et il est suivi psychologiquement. Sa hiérarchie, ses collègues, dit-il, ne l'ont jamais soutenu. Ses supérieurs le décrivent comme "loyal" mais "suspicieux" et "habitué des allégations non étayées".

La présidente ne retiendra pas les arguments de l'avocate. L'homme de 55 ans, qui réside à Revel, est condamné à un an d'enfermement avec un sursis probatoire de deux ans, obligation de soins, interdiction d'exercer son métier et de porter une arme pendant cinq ans et inscription au casier judiciaire. La défense réfléchit à faire appel.