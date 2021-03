"Le gendarme Roussel aurait tout intérêt à se taire", tonne l'avocat de Patrice Alègre

Patrice Alègre, 52 ans, est incarcéré à l'heure actuelle à Moulins (Allier). Il vient de passer près de 23 ans en prison, sa période de sûreté (22 ans) est passée. Il a récemment retiré sa demande d'aménagement de peine. Le tueur originaire deSaint-Geniès-Bellevue(Haute-Garonne), et coupable de cinq meurtres de femmes, et six viols entre 1989 et 1997 est aussi l'objet d'une série documentaire de six épisodes diffusée sur Canal+, Patrice Alègre : le prédateur invisible. Son avocat, Pierre Alfort, est l'invité e la matinale de France Bleu Occitanie.

La semaine dernière, vous avez retiré la demande de Patrice Alègre de sortir de prison. Sortira t-il de prison un jour ?

C'est lui-même qui a retiré sa demande d'aménagement de peine, pas de remise en liberté. Il l'a fait de son propre chef car l'expertise psychiatrique était trop défavorable. Il a manifestement pris conscience qu'il était trop tôt pour envisager une sortie. Est ce qu'il sortira un jour de prison? Il ne m'appartient pas de répondre à cette question. Ce sont les psychiatres qui répondront dans un premier temps, et à l'issue de rapports d'expertise qui seront un jour peut être favorable un juge d'application des peines prendra la décision de le libérer de prison. Mais il ne m'appartient pas de me prononcer sur sa dangerosité ou pas ou sur sa possibilité de réinsertion. Ça ne me concerne pas. Je ne suis qu'avocat.

Il pourrait donc s'intégrer dans la société. C'est ça que vous dites? Vous ne défendez pas l'indéfendable, finalement.

Moi, je défends tout simplement un homme. Il a exécuté plus de 22 ans de prison. Il est arrivé à l'issue de sa période de sûreté. Il est en droit de déposer une demande d'aménagement de peine. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que cette demande est ou pas bien fondée ? Il ne m'appartient pas de répondre. Ce sont les experts et le juge d'application des peines qui répondront aux questions.

Le gendarme Roussel doit accepter ses erreurs, il faut savoir se taire

Patrice Alègre est Toulousain. Pendant des mois, l'ancien maire de Toulouse, Dominique Baudis, s'est retrouvé dans cette affaire, mêlé à tort dans des histoires de proxénétisme, de viols en compagnie de Patrice Alègre. Elle résonne particulièrement chez nous ici, cette affaire ?

Cette affaire est terrible. Elle est absolument terrible. Vous parliez de ce documentaire sur la plateforme MyCanal. Moi, je trouve que cette série, nous entendons trop le gendarme Roussel, qui aurait tout intérêt maintenant à se taire compte tenu du fiasco qui a pu entraîner à travers ce que l'on a appelé l'affaire Baudis. Je crois qu'à un moment, il faut savoir être humble. Il faut savoir se taire. Il faut savoir accepter ses erreurs, ce que n'a pas fait le gendarme Roussel, qui intervient constamment dans le cadre de cette série. Et qui le fait de manière, à mon avis, pas opportune, surtout quand on connaît les dégâts qu'il a pu occasionner dans le cadre de l'affaire Baudis.

Le personnage de Patrice Alègre vous a t-il fasciné?

Non. J'étais beaucoup plus jeune lorsque j'ai commencé à défendre Patrice Alègre. Il ne m'a pas fasciné. Simplement, j'ai puisé dans ma propre humanité pour essayer de comprendre son humanité à lui. Et je ne pense pas avoir été fasciné par lui. Simplement, j'ai tenté de me rapprocher de cette personnalité particulière pour essayer de le comprendre et tout simplement pour essayer de le défendre.

Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, il a eu une forme d'emprise sur vous ou sur votre vie?

Je ne pense pas. S'il a une emprise, elle est complètement inconsciente. Mais moi, j'ai le sentiment d'avoir effectué tant bien que mal mon métier, mon métier d'avocat, ce qui m'a protégé durant toutes les années où j'ai défendu cet homme. C'est justement ma robe d'avocat, tout simplement.

Sa famille ne vient presque pas le voir, mais il entretient une relation avec une jeune femme

On aimerait bien savoir ce que devient Patrice Alègre, enfermé depuis 23 ans. Il a 52 ans aujourd'hui. Qu'est ce qu'il fait en prison? Est ce qu'il a appris, par exemple, un métier?

En prison, on n'apprend pas forcément à un métier. En prison, on travaille, tout simplement. C'est ce qu'il fait. Et puis, je crois que tout simplement, il s'est adapté à une incarcération qui est longue. Il vit sa vie autant qu'il peut qu'il qu'il peut qu'il peut la vivre. Mais je crois que il a parfaitement conscience. En tout cas, j'ai conscience de cela qu'il faut qu'il paye sa dette à la société. Et un jour, peut être, il pourra envisager un meilleur sort. Mais en l'état actuel, c'est quelqu'un qui vit sa vie en détention et jusqu'à preuve du contraire, ça me semble tout à fait normal.

Il a encore des visites ?

Alors il a peu de visites de la part de sa famille (NDLR : Patrice Alègre a une fille de 32 ans), pour ne pas dire aucune. Il a la visite assez régulièrement d'une jeune femme qu'il a rencontrée et qui lui rend visite à la maison centrale de Moulins.