Le général accusé d'utiliser un Alphajet pour partir en week-end privé de promotion

Le général Richard Reboul devait prendre le commandement des forces aériennes à Mérignac près de Bordeaux. Suite aux révélations du Canard Enchaîné, il se contentera d'un simple poste de chargé de mission.

Un week-end en Alphajet, ça coûte cher. Un haut gradé de l'armée de l'air basé à Bordeaux en paye les frais. Le général Richard Reboul devait prendre le commandement des forces aériennes de Mérignac. C'est un poste prestigieux, l'un des trois plus importants de l'Armée de l'air, en charge de quelques 20.000 personnels. Mais les révélations du Canard Enchainé lui ont coûté sa promotion. Le 28 juin dernier, l'hebdomadaire expliquait que le général avait pris l'habitude d'utiliser l'appareil mythique de la patrouille de France pour rentrer chez lui le week end en Provence. Il prenait un avion à Cazeaux et atterrissait à Salon-de-Provence. Il aurait effectué ainsi une dizaine d'aller-retours depuis un an. Le ministère de la défense mène toujours l'enquête. Mais, sans attendre les conclusions, le général a été nommé simple chargé de mission auprès de l'Etat-major de l'Armée de l'air.