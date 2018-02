Lescar, France

Les circonstances de l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à cinq militaires vendredi dans le Var restent indéterminés et une enquête a été ouverte. Après l'hommage de la ministre des Armées qui s'est rendu sur les lieux du drame, c'est le Général Patrick Bréthous des Forces spéciales qui s'exprime aujourd'hui pour rendre hommage à ses hommes.

Deux des militaires qui ont trouvé la mort dans cet accident sont basés à Pau, au 4e régiment d'hélicoptères des Forces Spéciales, l'un des plus discrets corps de l'armée française. Le lieutenant Sébastien Grève avait 30 ans, il était marié et père de 4 enfants. Il habitait Lescar. Le capitaine Quentin Gibert résidait sur la commune de Barinque. Il était marié et avait 29 ans.

" Aujourd'hui, tout le régiment est en deuil. Ce sont de jeunes officiers pilotes mais ils avaient déjà beaucoup d'expérience. Ils ont mené de nombreuses missions à l'étranger " - le Général Patrick Bréthous des Forces spéciales

Ces deux hommes, le lieutenant Grève et le capitaine Gibert passaient leurs qualifications de chef de bord, et totalisaient respectivement 900 et 1100 heures de vol. Les deux avaient été déployés avec les forces spéciales en Centrafrique ou encore au Sahel.

Une veillée de prière est organisée ce dimanche à 18h30 à la cathédrale de Lescar en mémoire des cinq militaires.