Le gérant d'une boîte de nuit montpelliéraine torturé chez lui à Nîmes pour 400 euros de butin

Un violent braquage à Nîmes lundi soir. Un gérant d'une boite de nuit montpelliéraine qui rentrait chez lui s'est fait agresser par 5 braqueurs qui l'attendaient. Sa femme et ses deux enfants étaient présents. La torture a duré plus de deux heures.

Coups de batte, coups de poing, coups de ceinture et comme si cela ne suffisait pas, ils ébouillantent leur victime !

Il est un peu plus de 20 heures lundi soir quand les cinq braqueurs attendent le gérant devant sa maison. Lorsqu'il arrive, ils rentrent avec lui chez lui où se trouve sa femme et ses deux enfants. La famille est enfermée dans une autre pièce et la torture commence pour le papa.

Les braqueurs pensent que l'homme a le contenu du week-end de la caisse de la boite de nuit sur lui, mais il ne leur remet que 400 euros de liquide sous la menace. Alors les agresseurs le frappent et le torturentCoups de batte, coups de poing, coups de ceinture et comme si cela ne suffisait pas ils l’ebouillantent aussi. Mais l'homme n'a rien d'autre dans sa maison.

Au bout de deux heures de sévices, les malfaiteurs décident de repartir avec leur léger butin et quelques bijoux.

Les cinq braqueurs s'enfuient mais avant, ils effacent méthodiquement leur traces avec des produits d'entretien. Le gérant de la boite nuit est grièvement blessé, transporté à l’hôpital Carémeau, ses jours ne sont pas en danger.

Sa femme et ses enfants sont choqués, ils ont tout entendu, des psychologues vont les prendre en charge.

Une enquête est en cours et confiée au SRPJ de Montpellier.