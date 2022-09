Le gérant d'une société de sécurité grenobloise incarcéré pour blanchiment d'argent

Le gérant d’une société de sécurité basée à Grenoble a été écroué la semaine dernière pour blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants et d'abus de bien sociaux. Plus de 900.000 euros auraient été détournés selon le procureur de Grenoble.

Le 14 septembre 2022 au matin, le gérant d'une société de sécurité de Grenoble et son ex épouse ont été interpellé à leurs domiciles respectifs. Tous deux sont soupçonnés de blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants et d'abus de bien sociaux. L’enquête de l’antenne grenobloise du Groupe Interministériel de Recherches de Lyon (GIR) et de la police judiciaire de Grenoble (SPJ 38) a permis de découvrir plusieurs malversations commises entre 2018 et 2021. La société de sécurité a notamment crédité les comptes bancaires du couple de près de 370 000 euros. Une somme que les intéressés n’avaient pas déclaré et qu’ils avaient en grande partie retirée en espèces pour masquer son utilisation. D'après les premiers éléments de l'enquête, le gérant a aussi établi de fausses factures au bénéfice de sociétés étrangères, ce qui a permis de détourner près de 450 000 € vers des comptes à l'étrangers.

Ces interpellations découlent d’une précédente enquête des policiers du commissariat de Grenoble ayant permis le démantèlement, en 2021, d’un trafic de stupéfiants implanté dans le quartier de l’Alma. Une partie des investigations avait alors permis de comprendre que cette société de sécurité employait « fictivement » deux des trafiquants mais leur versait des salaires bien réels, faits constitutifs de blanchiment d’argent.

De nombreuses irrégularités

Parmi les nombreuses les irrégularités constatées, plusieurs dépenses disproportionnées tel que l’achat d’une Porsche Cayenne d’une valeur supérieure à 100 000 euros. Un exemple parmi d'autres qui permettent de caractériser l’abus de bien social. Des acquisitions immobilières ont aussi été effectuées à Grenoble et Echirolles par l’épouse du gérant, alors que ses revenus officiels ne le lui permettaient pas, indique Eric Vaillant, le procureur de Grenoble. Les perquisitions réalisées ont permis de saisir plus de 76 000 euros sur les comptes bancaires du gérant de la société mais aussi en espèces. Les enquêteurs ont aussi saisi des bijoux et de la maroquinerie de luxe, ainsi qu’un véhicule de luxe utilisé par l'accusé, mais immatriculé sous un autre nom.

L'accusé mis en examen et écroué

Durant sa garde à vue, le mis en cause, âgé de 43 ans, a fini par expliquer le système de travail dissimulé qu’il avait mis en place au sein de sa société. Ces manœuvres lui ont permis de dégager près de 700 000 euros en trois ans. Une sommes utilisée, selon lui, pour rembourser ses dettes de jeux. Le suspect a aussi détaillé le véritable système de compensation financière qu’il avait mis au point pour rembourser ses créanciers, avec la mise à disposition de véhicules de luxe étrangers, payés par sa société et immatriculés aux noms de tiers afin de préserver leur anonymat. Cet authentique système de compensation a généré un préjudice fiscal et social évalué à ce stade à environ 600 000 euros.

Au terme de sa garde à vue, l’homme a été mis en examen des chefs de blanchiment, blanchiment de trafic de stupéfiants et abus de bien social et écroué. Son épouse, âgée de 42 ans, elle aussi mise en examen, a été placée sous contrôle judiciaire. Les investigations se poursuivent pour définir exactement les contours et la matérialité des infractions reprochées.