Le gérant de la supérette de Pignan abattu : le procès pour assassinat s'ouvre ce lundi aux assises

Le retraité accusé d'avoir tué par balle le gérant du Spar de Pignan comparait pour assassinat à partir de ce lundi matin devant la cour d'assises de l'Hérault. Un crime qui remonte au 2 février 2017 et qui avait mis en émoi tout le village.

Tout le monde à Pignan l'appelait simplement Daniel

Ce jour-là, avant l'ouverture de la superette, André Lescure, 72 ans aujourd'hui, a abattu d'un coup de fusil Jean-Daniel Rouanet, qui avait été son patron pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui encore, difficile de trouver un mobile pour expliquer son geste.

De nombreux témoins, et même ses proches, rapportent qu'André Lescure avait commencé à sensiblement changer environ un an auparavant. Retraité depuis 14 ans, s'énervait pour un rien, tenait des "propos incohérents", se disait "persécuté", convaincu d'être au centre d'un complot destiné à lui nuire.

Signes avant-coureurs

Environ six mois avant le crime, sa fille a demandé à ce qu'il soit interné en psychiatrie quelques jours. Il venait de menacer un automobiliste avec un fusil, persuadé que ce dernier, de mèche avec la Mafia, lui voulait du mal. À la suite de cet épisode, les gendarmes lui ont confisqué une douzaine d'armes pour lesquelles il ne détenait pas de permis.

Le rôle déterminant des experts

Psychologue et psychiatres, les experts parlent de "troubles délirants" et de paranoïa même s'ils considèrent qu'il est apte à être jugé. Depuis qu'il est détention, André Lescure a fait plusieurs séjours de plusieurs jours au sein de l'unité psychiatrique de l'administration pénitentiaire à Toulouse.

Circonstances clairement établies

Les faits en revanche sont dramatiquement simples. André Lescure est arrivé au Spar avant l'heure de l'ouverture armé d'un fusil de chasse, chargé de munitions pour sangliers. Il s'est dirigé vers la boucherie où Jean-Daniel Rouanet mettait en place la viande avec ses deux apprentis. Face à la menace, le gérant âgé de 55 ans a juste eu le temps de se retourner pour tenter de prendre la fuite avant d'être mortellement touché dans le dos.

Après la détonation, le fils de la victime, présent lui aussi, s'est alors précipité sur le tireur pour le maitriser en attendant l'arrivée des gendarmes. Ayant saisi l'arme de l'agresseur, il reconnait avoir envisagé de se venger sur le moment, avant de se raviser.

Et le mobile ?

André Lescure n'a toujours pas expliqué son geste ou alors par des raisons qui n'ont ni queue ni tête. Une sombre histoire de chantage et de lettres recommandées envoyées par la victime. Il reprochait également à son ancien patron de lui avoir retiré son permis de conduire ou de s'être servi sur son compte bancaire où était versée sa retraite.

Hommage de tout un village

Dans le village, et même autour, Jean-Daniel Rouanet est décrit comme un homme qui était serviable, bon vivant, généreux, jovial et travailleur. Très humain et investi dans le tissu associatif selon la maire de Pignan, Michèle Cassar. Lors de ses obsèques auxquelles ont assisté un millier de personnes, la foule a pu suivre la cérémonie sur un écran géant installé devant l'église.

