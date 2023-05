Le gérant du haras de Bernesq condamné par la justice à une interdiction à vie de détenir des chevaux

"C'est une décision très satisfaisante," réagit ce mardi 9 mai, Stéphane Lamart, président de l'association de protection des animaux du même nom qui était à l'origine de cette instruction. Franck Benillouche, gérant du haras de Bernesq dans le Calvados a été condamné par la justice.

Interdiction à vie de détenir des chevaux

Les faits remontent à février 2018, quand les services vétérinaires et gendarmes, alertés par l'association Stéphane Lamart, arrivent au haras de Bernesq. Ils constatent alors des conditions d'hygiène déplorables et des animaux sous alimentés et même blessés pour certains. "Pas assez de salariés pour l'entretien, les écuries n'étaient plus curées depuis plusieurs années," affirme la présidente du tribunal selon l'AFP. "Les rations de nourriture étaient plus que maigres, le foin était réservé aux chevaux d'entraînement mais soustrait aux chevaux en pension," poursuit-elle.

Ce mardi, la justice a donc condamné l'ancien gérant du haras à une interdiction à vie de détenir des équidés. Si l'association est "satisfaite," Stéphane Lamart, aurait "aimé que la justice tape un peu plus sur le portefeuille." L'homme écope en plus de 3.000 euros d'amende dont 2.000 avec sursis.

Cédé en 2019 à un nouveau propriétaire et aujourd'hui appelé Sarona Farm, le haras n'héberge qu'une cinquantaine de chevaux et "n'a plus aucun lien avec M. Benillouche", a précisé la présidente du tribunal, toujours selon l'AFP.