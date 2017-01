Le gérant du restaurant "Au coin du feu" à Vandoeuvre retrouvé mort mardi matin dans son établissement

Le patron du restaurant "Au coin du feu" à Vandoeuvre a été retrouvé mort ce mardi. Il s'agit très certainement d'un suicide. On ne sait pas si cet geste est lié aux difficultés financières du restaurant, dont l'activité avait été brièvement relancée en septembre 2016 par une émission de M6.

Jean Michel Rétif a été retrouvé sans vie dans son restaurant, Au coin du feu, à Vandoeuvre, ce mardi matin. Difficile de dire pour l'instant si cet acte désespéré a un lien avec l'activité de l'établissement, mais une chose est sûre : la diffusion de l'émission de M6 Cauchemar en cuisine, en septembre 2016, avait attiré dans un premier temps beaucoup de clients, curieux de voir ce gérant et son chef à l'oeuvre dans la vraie vie.

Dans plusieurs interviews accordées aux médias locaux, Jean Michel Rétif reconnaissait que, sans l'émission de télévision, son restaurant aurait fermé depuis longtemps. L'effet de curiosité lui a donc permis de tenir encore quelques mois, mais il s'est vite estompé et les difficultés ont réapparu.

Il avait de grosses difficultés, comme beaucoup de restaurateurs aujourd'hui" - Michel Bédu, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Meurthe-et-Moselle

Michel Bédu, le président de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Meurthe-et-Moselle, se souvient de l'avoir eu au téléphone : "Il m'avait prévenu de son passage sur M6, il avait beaucoup d'espoir dans cette émission. Les retombées ont été immédiates durant les deux mois qui ont suivi la diffusion, mais je crois malheureusement que le soufflet est un peu retombé. Il avait de grosses difficultés, comme beaucoup de restaurateurs aujourd'hui. Il faut quand même un certain courage pour accepter ce genre d'émission, car il faut affronter certaines vérités. Je suis très peiné et très triste pour sa famille".

Une lettre d'explications a été retrouvée à côté du corps de Jean Michel Rétif. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame.