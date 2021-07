Le gigantesque incendie désormais sous contrôle en Catalogne

Plus de 400 hectares de végétation ont brûlé, notamment au sein du parc naturel du cap de Creus

"L'incendie est stabilisé !" écrivent les pompiers catalans ce dimanche matin sur leur compte Twitter. Depuis vendredi, 155 pompiers, plus de 50 camions et plusieurs avions et hélicoptères bombardiers d'eau combattent les flammes dans la région de Llança, une cité balnéaire à 20 km de la frontière française.

En tout, sous l'effet du vent et de la chaleur, 415 hectares de végétation ont brûlé notamment au niveau du parc naturel du Cap de Creus, l'un des endroits les plus sauvages de la Costa Brava. Les pompiers précisent qu'ils ont déployé au total plus de 12 km de tuyaux pour contenir les flammes. 350 habitants ont dû quitter leurs maisons à titre préventif dans la soirée de vendredi.

Des analyses ADN pour identifier l'individu qui a jeté le mégot à l'origine du feu

Selon les autorités catalanes, le mégot qui serait à l'origine de l'incendie a été retrouvé. La police catalane va désormais tenter de retrouver une trace ADN pour identifier l'individu qui l'aurait jeté et donc provoqué ce très gros incendie.