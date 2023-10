Le GIGN de Tours mobilisé dans l'arrestation d'une équipe de braqueurs qui a sévi en région Centre

Dans un communiqué publié ce mercredi en fin de matinée, la direction générale de la gendarmerie nationale annonce le démantèlement d'une "bande organisée" spécialisée dans des "raids nocturnes", confirmant une information diffusée un peu plus tôt par La Nouvelle République . L'équipe visait principalement des commerces, comme des bars-tabacs, des enseignes de sport, des pharmacies ou encore des concessions automobiles dans la région Centre-Val de Loire et même dans les départements limitrophes comme la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Vienne. C'est d'ailleurs une concession de voitures de luxe qui avait été visée, début septembre, à Chanceaux-sur-Choisille, au nord de Tours. Les gendarmes, pris pour cibles, avaient alors fait usage de leurs armes. Selon nos informations, ils auraient commis d'autres méfaits en Indre-et-Loire.

La gendarmerie nationale évoque des investigations "difficiles" en raison du profil des individus : "très défavorablement connus de la justice", "chevronnés", "très mobiles" et "difficilement localisables". L'interpellation de membres présumés de cette équipe a eu lieu le 25 septembre. Une opération coordonnée, menée dans plusieurs villes. Le GIGN de Tours a été mobilisé à cette occasion.

Trois personnes ont été interpellées, mises en examen et placées en détention provisoire. Il leur est reproché 28 faits de braquages, pour un préjudice estimé à 800.000 euros. L'enquête, menée par la Section de recherches d'Orléans, se poursuit car d'autres suspects sont recherchés.