Le GIGN déployé dans un collège à Sainte-Menehould après une fausse alerte de prise d'otage

Une situation très inquiétante a agité le début d'après-midi à Sainte-Menehould dans la Marne. Les gendarmes ont reçu un appel menaçant d'un homme annonçant qu'il allait faire une prise d'otage au collège Jean-Baptiste Drouet de Sainte-Menehould. La menace a été prise au sérieux par le préfet de la Marne qui a informé le maire de la commune.

Les quelque 420 élèves et 25 personnels de l'établissement ont été confinés et mis en sécurité. L'antenne du GIGN de Reims a été déployée, accompagnée d'un hélicoptère mais aussi le peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie (PSIG) de Châlons-en-Champagne. Des pompiers de plusieurs casernes de la Marne se sont rassemblés sur le parking d'un supermarché.

L'établissement a alors été fouillé par les gendarmes qui n'ont pas trouvé d'individu. Une fois le doute totalement levé, les élèves devaient pouvoir être remis à leurs parents.