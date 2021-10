Le GIGN mobilisé à Carpentras pour interpeller l'auteur des coups de feu devant le Cherry's fin août

Un suspect vient d'être interpellé après la bagarre à la sortie de la boite de nuit le Cherry's, à Sorgues. Les faits remontent au 22 août 2021 : vers 4h du matin, deux bandes rivales se battent à la sortie de la discothèque. Un homme tire à l'arme à feu et blesse grièvement un autre homme au ventre, puis prend la fuite. C'est cet homme qui vient d'être arrêté à Carpentras après un mois d'enquête.

Il a fallu plusieurs semaines d'enquête aux gendarmes et aux policiers pour localiser précisément le tireur. Et c'est finalement le GIGN d'Orange qui a été mobilisé, jeudi 30 septembre, pour l'interpeller. Car l'homme d'une trentaine d'années avait transformé son appartement de la cité des Amandiers, à Carpentras, en bunker. Il avait même muré les fenêtres pour ne laisser que des meurtrières.

Le tireur présumé voulait échapper aux forces de l'ordre, mais aussi aux représailles des membres de la bande rivale qu'il a attaquée fin août. Dans cet appartement, les gendarmes ont découvert plusieurs armes, du cannabis et de la cocaïne en grandes quantités, et des objets volés. Le Carpentrassien a donc été arrêté, une information judiciaire est ouverte et il est placé en détention provisoire dans l'attente de son procès.