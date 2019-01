Le "gilet jaune" Éric Drouet arrêté à Paris pour organisation d'une manifestation non autorisée

Eric Drouet, l'une des figures très médiatique, mais aussi controversée des "gilets jaunes", a été interpellé mercredi soir près des Champs-Elysées à Paris, et placé en garde à vue pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable, a indiqué le parquet de Paris. Ce jeudi matin, il est toujours en garde à vue, indique franceinfo.

DIRECT - Interpellation à l’instant de Eric Drouet par la police Rue Royale lors d’un rassemblement de #GiletsJaunes. pic.twitter.com/mkkL5w9Xvj — Remy Buisine (@RemyBuisine) January 2, 2019

Venu déposer des bougies en hommage aux blessés du mouvement

Éric Drouet, qui est l'un des initiateurs de la première mobilisation nationale des "gilets jaunes" le 17 novembre, a été arrêté alors qu'il se dirigeait vers les Champs-Elysées où il avait appelé d'autres sympathisants à se rassembler. Avec une cinquantaine de personnes, il était venu déposer des bougies place de la Concorde, en hommage aux blessés du mouvement des "gilets jaunes".

Ce soir, on veut choquer l'opinion publique " - Éric Drouet sur Facebook mercredi

Un peu plus tôt dans l'après-midi, ce chauffeur routier pour lequel le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dit sa "fascination" avait appelé dans une vidéo sur Facebook à mener une "action" sur la célèbre artère parisienne. "Ce soir, on va pas faire une grosse action mais on veut choquer l'opinion publique. Je sais pas s'il y en aura qui seront avec nous sur les Champs. On va tous y aller sans gilets", disait-il.

Déjà arrêté le 22 décembre

Le 22 décembre, Eric Drouet avait déjà été interpellé lors de l'Acte VI des manifestations à Paris pour "port d'arme prohibé", une matraque, et sera jugé le 5 juin en correctionnelle. Il avait également suscité une controverse en appelant sur BFMTV à "rentrer" dans l'Elysée. S'il s'en est ensuite défendu, sa déclaration a sur le coup semblé appeler au renversement des institutions, ce qui lui a valu une audition par la police.

Jean-Luc Mélenchon et Benjamin Cauchy dénoncent une "police politique"

Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a réagi à cette nouvelle arrestation: "De nouveau Éric Drouet interpellé. Pourquoi ? Abus de pouvoir. Une Police politique cible et harcèle désormais les animateurs du mouvement gilet jaune", estime le leader de La France insoumise.

De nouveau Éric Drouet interpellé. Pourquoi ? Abus de pouvoir. Une Police politique cible et harcèle désormais les animateurs du mouvement gilet jaune. #GiletsJaunes — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 2, 2019

Benajmin Cauchy, autre figure médiatique des "gilets jaunes", dénonce également une "police politique". "Malheureusement, j'ai l'impression que le gouvernement veut radicaliser le mouvement", a-t-il estimé sur franceinfo mercredi soir. "L'éxécutif ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Ils viennent de remettre une pièce dans le jukebox et la chanson des gilets jaunes va continuer à chanter, ça c'est sûr !" "La fermeté érigée en porte-drapeau lors de l'intervention du 31 décembre d'Emmanuel Macron se traduit par une police politique", a-t-il affirmé.