Le "Gilet jaune" Maxime Nicolle porte plainte pour menace de mort à la gendarmerie de Dinan

Visiblement le 15 août n'aura pas vraiment été de tout repos pour Maxime Nicolle. L'une des plus célèbres figure du mouvement des "Gilets jaunes" a profité de ce jour férié pour aller déposer une plainte à la mairie de Dinan dans les Côtes-d'Armor.

Certains vont devoir maintenant répondre de leurs menaces - Maxime Nicolle

Cette plainte pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet fait suite aux nombreuses menaces et insultes dont Maxime Nicolle se dit victime depuis le début des mois et comme il l'explique sur sa page Facebook : "après s'être bien amuser derrière leurs écrans, leur pseudo et leur réseaux sociaux certains vont devoir maintenant répondre de leurs menaces, diffamations, harcèlements et autres merveilles auquel j'ai eu droit depuis quelque mois! Des heures de videos, messages, mails, commentaires à dispo."