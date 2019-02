Le Gilet Jaune qui a menacé de mort l'ancien préfet de la Mayenne, devant le tribunal ce vendredi

Un homme d'une quarantaine d'année sera jugé par le tribunal correctionnel de Laval ce vendredi, pour avoir proféré des menaces de mort envers l'ancien Préfet de la Mayenne (Frédéric Veaux a été nommé depuis dans les Landes) et d’autres représentants de l'État. Le lundi 19 novembre 2018, au lendemain de l'acte I du mouvement des Gilets Jaunes, un des leaders du rond-point du châtelier à Saint-Berthevin, s'est emporté dans une vidéo tournée le matin même et diffusée sur Facebook.

"Nous, on va donner des ordres au peuple d'aller chercher les putains de Préfet, on va les crucifier, comme ça. Et ce sera un message direct à monsieur Macron, ça ce sera notre première sommation. Ces préfets-là, ils ont des femmes et des enfants. On aimerait bien qu'ils ne se reproduisent pas ces espèces-là. Bon, ils se reproduisent. Qu'on aille chercher ces préfets, les représentants de monsieur Macron. C'est ça le message pour tous les organisateurs au niveau national, c'est d'aller choper les préfets, de trouver leurs adresses, leurs maisons secondaires, leurs numéros de téléphone. On va les harceler".