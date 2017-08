Le gîte "Le Vieux Manoir" au Ham fermé pour insalubrité et insécurité

Le maire du Ham a pris un arrêté il y a deux semaines pour fermer le gîte "Le Vieux Manoir" situé sur la commune, pour insécurité et insalubrité.

Un gîte vient d'être fermé pour raison d'insécurité et d'insalubrité en Mayenne. Il s'agit du gîte "Le Vieux Manoir" au Ham, près de Villaines-la-Juhel, qui peut accueillir une vingtaine de personnes dans deux bâtiments. Il a été fermé par arrêté municipal le 13 juillet, après un signalement fin juin. C'est le premier de l'été et le seul établissement fermé.

Risques d'intoxication alimentaire

C'est une association qui donne l'alerte, photos à l'appui, après avoir séjourné dans le gîte. Les services de l'État réalisent très rapidement des contrôles - la commission de sécurité, l'agence de santé et la répression des fraudes - et le maire du Ham prend en urgence un arrêté de fermeture.

Les règles de sécurité incendie ne sont pas respectées. L'installation électrique n'est pas aux normes, tout comme les extincteurs, alarmes et détecteurs de fumée. L'état général du gite laisse également à désirer, les locaux sont dégradés, les douches sont sales, tout comme les cuisines. Les clients risquent d'attraper des bactéries, ou d'avoir une intoxication alimentaire. Il y a également des doutes concernant la solidité des bâtiments, même si à priori ils ne risquent pas de s'écrouler.

Une fermeture rapide très rare

Le propriétaire du gîte doit donc réaliser des travaux, et faire venir un expert. Les services de l'État viendront contrôler, et autoriseront la réouverture ou non. Il peut faire les travaux dans un bâtiment et le rouvrir même si le deuxième n'est pas aux normes et reste fermé.

Une fermeture aussi rapide d'un établissement après un signalement, c'est très rare, mais il y avait urgence, les résidents étaient potentiellement en danger. Le gîte n'avait pas fait l'objet de contrôles récents de la part des services de l'État, et personne ne s'était jamais plaint. Dans les établissements de ce type et de cette taille, les contrôles ne sont pas annuels, mais se font tous les trois à cinq ans.