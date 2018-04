Le Golf de Bois-Guillaume jugé après un accident qui a gravement blessé un jeune homme de 27 ans

Par Christine Wurtz, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Gauthier Deconihout est aujourd'hui tétraplégique et sous assistance respiratoire après un grave accident survenu en octobre 2016. Il participait à une course pédestre d'obstacles organisée par le Golf de Bois-Guillaume. Le Golf et son directeur sont poursuivis pour "blessures involontaires".