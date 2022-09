Le golf de Pulnoy vandalisé, la direction porte plainte

Mauvaise surprise pour les jardiniers du golf de Pulnoy ce vendredi 9 septembre. Ils ont découvert vers 7 heures du matin des dégradations sur quatre greens du parcours de 18 trous, comme révélé par nos confrères de l'Est Républicain. Des trous ont été bouchés avec du béton et des tags à la peinture ont été inscrits sur les pelouses. On pouvait y lire "Eat the rich" (mangez les riches), "il y a de l'eau ?" ou encore "j'ai soif". La direction a porté plainte ce vendredi.

Des dégradations qui suscitent de l'incompréhension chez Bruno Escamez, le directeur du golf : "on ne regarde pas correctement les choses, le message est ambigu, une espèce de revendication de lutte des classes [...] C'est à l'inverse de ce que l'on vit au quotidien, on a un peu plus de 1 200 licenciés au golf de Pulnoy et toutes les classes sociales sont représentées". Bruno Escamez qui a du mal à percevoir derrière le ou les auteurs des dégradations un message écologique avec de la "peinture toxique" et un terrain bétonné.

"Nous n'utilisons pas une goutte d'eau potable"

Quant aux reproches faits sur une éventuelle mauvaise gestion des eaux, Bruno Escamez les conteste formellement : "nous n'utilisons pas une goutte d'eau potable. L'intégralité des arrosages que l'on fait en période chaude, sur les greens et les départs, se font avec les eaux de cinq bassins de rétention, qui évitent que les habitants en dessous du golf soient inondées l'hiver".

Le golf est ouvert ce vendredi sur 14 trous au lieu de 18. L'équipe du golf procède à la réparation des installations.