Le "gourou de l'Allier" condamné à trois ans de prison par le tribunal de Cusset

Le "gourou" de l'Allier, un homme de 51 ans jugé le 6 juillet dernier pour des dérives sectaires au tribunal de Cusset, a été condamné à trois ans de prison, pour abus de faiblesse et provocation à l’usage et/ou consommation de stupéfiants. Après une mise en délibéré, le jugement a été rendu ce jeudi après-midi. La compagne du "prêtre païen" a, elle, été relaxée.

Sur fond de paganisme, de mythologie nordique et de suprémacisme blanc, le couple est passé à la barre du tribunal de Cusset le 6 juillet dernier. De 2015 à 2018, ils ont abusé une dizaine de personnes entre Vichy et Savigny dans la Vienne, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tout en incitant leurs victimes à consommer de la drogue et de l'alcool. Parmi cette dizaine de personnes, quatre étaient partie civile lors du procès.

L'homme de 51 ans, condamné pour dérives sectaires ce jeudi après-midi, va faire appel. Il reste pour le moment en détention au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.