Fermeture de la frontière franco-espagnole : la secrétaire d'Etat "découvre" le problème

La MOT, la mission opérationnelle transfrontalière, tenait son assemblée générale annuelle à Bayonne, ce 5 octobre. Elle regroupe quasiment tous les territoires (régions, départements, communautés de communes) transfrontaliers et les organismes d'Etat dans ces territoires. L'occasion pour les élus locaux d'interpeller sur la fermeture de la frontière franco-espagnole, la seule à être restée fermée sur huit points de passage après l'épisode Covid. Le gouvernement invoque la lutte contre le terrorisme pour interdire le passage à ces points frontaliers, souvent de petites routes , ou comme à Hendaye, un pont pour les piétons, et des contrôles systématiques.

"Je ne suis pas au courant"

A trois reprises, les élus du Roussillon et du Pays Basque ont interpellé la ministre en parlant de "drames humains" et en rappelant que dix migrants sont morts en tentant de franchir la frontière ces derniers mois. La secrétaire d'Etat à la ruralité, Dominique Faure, qui a pris soin de préciser qu'elle représentait l'ensemble des ministres de la cohésion des territoires a affirmé : "je ne suis pas habilitée à vous répondre et je vous avoue que j'ai découvert le sujet ce matin. Donc, je vous présente mes excuses mais je ne suis pas en mesure de faire une réponse pertinente et en cohérence avec l'action gouvernementale".

Les représentants de la MOT avaient visité la frontière la veille, le mardi 4 octobre, et son président, le maire d'Annemasse Christian Dupessey s'est dit choqué : "j'avoue que j'ai été choqué. On ne peut pas avoir comme seule réponse à une problématique qui est sans doute réelle (la problématique de l'immigration ça existe), mais il est trop facile pour un Etat de dire : « Y'a crise donc je ferme »". Le vice-président de la MOT Mathieu Bergé est aussi ahuri : "On a l'impression que c'est une instrumentalisation politique (...) que c'est pour soigner toutes nos peurs : on a une pandémie, on ferme la frontière; on a du terrorisme, on ferme la frontière; on a peur de l'immigration, on ferme la frontière".

Le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray se montre plus compréhensif, "pas surpris qu'une ministre qui dépend du ministre de la transition écologique en charge de la ruralité ne puisse pas répondre sur ce type de sujet. Mais ils est normal que nous, les élus, nous l'ayons interpellée sur une situation qui est un véritable scandale".