Le gouvernement prévoit d'expulser au moins 44 rescapés de l'Ocean Viking

Au moins 44 des 234 rescapés du navire humanitaire Ocean Viking débarqués en France la semaine dernière vont être expulsés vers leur pays d'origine, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Parmi ces personnes qui ont fait l'objet d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Rome après avoir été repêchées en Méditerranée, "44 se voient désormais" opposer un refus à leur demande d'asile et "seront reconduites dès que leur état de santé" le permettra, a expliqué le ministre lors de la séance de questions au gouvernement, expliquant que l'étude des dossiers était toujours en cours.

"Les personnes qui se voient refuser" cette entrée au titre de l'asile "seront reconduites dès que leur état de santé (...) le permettra" vers leur pays d'origine. - Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur

Depuis leur débarquement dans le port militaire du sud de la France , ces personnes ont été transférées dans un centre de vacances de la presqu'île de Giens, à Hyères, transformée en "zone d'attente" internationale fermée d'où elles ne peuvent pas sortir. L'Office français de protection des réfugiés et apatride (Ofpra) est chargé de réaliser une première évaluation de leur demande et de décider si les migrants peuvent être officiellement admis sur le territoire français pour déposer une demande d'asile en bonne et due forme.

Soixante rescapés autorisés à demander l'asile en France

"J'ai déjà pris (...) contact dès hier (lundi) avec mes homologues étrangers pour que ces reconduites à la frontière puissent se faire dans les temps les plus courts possibles", a ajouté Gérald Darmanin, espérant que ces expulsions soient réalisées d'ici la fermeture de la zone d'attente "_dans une vingtaine de jour_s". Gérald Darmanin n'a en revanche pas précisé les nationalités des personnes concernées.

Sur les 234 rescapés, 44 ont été reconnus mineurs et "60 peuvent demander l'asile, notamment des Syriens, des Soudanais, des Erythréens", a-t-il encore déclaré. Deux tiers des rescapés doivent faire l'objet de relocalisations vers 11 autres pays européens, s'est encore félicité le ministre de l'Intérieur.

Par ailleurs, une autre procédure se tient devant le tribunal judiciaire de Toulon depuis lundi pour décider de la prolongation ou non du maintien en "zone d'attente" de certains migrants à Giens. La quasi totalité des premiers dossiers étudiés a fait l'objet d'un refus pour une erreur dans la procédure. "Soit ils seront pris en charge par des associations, ce qui leur permettra de suivre l'avancée de la procédure de demande d'asile. Mais s'ils sont relâchés sans aide, et sans rien, ils ne sauront rien et ne seront informés de rien. Ils ne sauront pas s'ils ont ou pas un droit au séjour sur le territoire français", commente Maître Dorothée Lebreton, avocate à Toulon.