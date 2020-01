Le gouvernement se soucie-t-il assez de la SNSM ?

Région Bretagne, France

Le Sénat vient de débattre de l'avenir de la SNSM - Société Nationale de Sauvetage en Mer. Les élus se sont appuyés sur le rapport commandé après l'accident au cours duquel trois sauveteurs ont trouvé la mort en intervention il y a sept mois, aux Sables-d'Olonne en Vendée.

"Il faut replacer les bénévoles au cœur de la décision", estime Jean-Luc Fichet, sénateur du Finistère et vice-président de la mission d'information relative au sauvetage en mer. "Les 8.000 bénévoles assurent 51% des sauvetages en mer par an. C'est dire leur importance. Ils sont présents jour et nuit, prennent des risques considérables mais n'ont pas le pouvoir décisionnaire. L'organisation un peu particulière de la SNSM laisse l'autonomie à chaque station de sauvetage et c'est difficile de prendre une décision au niveau national puisque _chaque station décide de son organisation et de son budget_."

Restructuration

"L'association est en train d'essayer de restructurer son organisation pour qu'il y ait plus de relations entre le national et le local. Et nous, nous interrogeons l'Etat pour qu'il soit plus présent et qu'il y ait plus d'équité dans la répartition des sommes allouées."

Manque de considération de l'Etat

Le sénateur se pose aussi des questions sur l'implication de l'Etat dans le dossier : "Le ministre Djebbari (secrétaire d'Etat aux Transports) qui nous a répondu l'autre jour ne connaissait visiblement pas le dossier. On lui a raconté par exemple que dans les DOM-TOM, les gilets de sauvetage reçus étaient périmés et ça n'a pas l'air de l'avoir choqué. Donc on est très surpris et très étonné de la réaction du gouvernement. Il y a aucun écho à notre demande de plus de budget et de considération pour les bénévoles."

Flotte vieillissante et appel aux collectivité

"Certains canots sont vieillissants ou n'ont pas d'abri satisfaisant à proximité. On va faire des propositions pour que les collectivités locales s'impliquent toutes et de manière uniforme en direction de leurs sauveteurs. Il faut arrêter de demander aux bénévoles d'organiser des ventes de langoustines et de calendriers."