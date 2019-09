Gilets jaunes : le gouvernement veut-il empêcher les observateurs d'observer?

Ce lundi, dans les locaux de la LDH à Montpellier, étaient réunis les membres des Observatoires des pratiques policières ou de défense des Libertés Publiques de plusieurs villes de France. Ils dénoncent les violences et intimidations dont ils sont victimes de la part de la police et de la justice.

Montpellier, France

La Ligue des droits de l'Homme réunissait ce lundi matin dans ses locaux à Montpellier, des membres des Observatoires des pratiques policières ou de défense des Libertés Publiques de Lille, Nantes, Toulouse, Nice et Perpignan. Ils se sont réunis pour partager leurs observations faites lors des manifestations de ces dernières années en France ( grosso modo depuis l'instauration de l'état d'urgence). L'état de la liberté de manifestation est particulièrement inquiétant selon eux, au regard du durcissement de l'évolution législative depuis plusieurs années.

"Avant on constatait parfois des violences liées à une bavure, aujourd'hui on relève des violences systématiques sur les manifestants mais aussi sur les observateurs. Il y a une volonté d'instrumentaliser la police et la justice pour _faire taire le mouvement social mais aussi les observateurs qui rapportent des informations indépendantes sur ce qui se passe au sein des manifestations_" explique Sophie Mazas présidente de la LDH à Montpellier.

A Toulouse on déplore 24 blessés graves (côtes fracturées, points de sutures) chez les observateurs

Une observatrice de Montpellier à la barre du tribunal

Le cas de l'observatrice de la Legal Team de Montpellier Camille Halut est symptomatique selon eux des dérives dénoncées. En cinq mois elle a subi 56 heures de garde à vue . Elle doit être jugée ce mardi matin par le tribunal correctionnel de Montpellier pour "entrave à la circulation" alors qu'elle observait une manifestation des gilets jaunes le 7 avril sur l'A709.

Six observateurs étaient présents ce jour là et elle seule a été arrêtée. "Ce n'est pas un hasard mais parce son travail dérange" ajoute Sophie Mazas "lorsque en février le conseil d'état a rendu une décision sur le lanceur de balle de défense (LBD 40) indiquant que les tirs dans le visage. sont non réglementaires, il s'est appuyé sur les constatations effectuées par Camille Halut". Samedi dernier elle aurait reçu cinq coups de bouclier violents d'un policier alors qu'elle ne gênait pas l'opération de maintien de l'ordre.