Le Grand Avignon va finalement recouvrir la fresque de la marionnette d'Emmanuel Macron

Après une vive polémique, la fresque à l'entrée d'Avignon sera recouverte. Selon le Grand Avignon, c'est à l'insistance du préfet que l'image d'Emmanuel Macron en marionnette manipulée par Jacques Attali sera recouverte.

Dans un premier temps, le Grand Avignon et la ville d'Avignon estimaient que "chacun pouvait interpréter l'image comme il voulait puisqu'il n'y a pas de mot sur ce mur". Le Grand Avignon et la ville refusaient d'effacer la fresque et disaient "vouloir ainsi respecter la liberté d'expression".

"Bon gros graf antisémite et complotiste." - Une internaute

Jacques Attali, conseiller de plusieurs présidents de la République, est réputé proche d'Emmanuel Macron. L'œuvre le représente avec un regard inquiétant, les mains au dessus de la marionnette du président qu'il manipule. Au pied du bâtiment, l'œuvre est titrée : "La Bête 2". L'image a enflammé les réseaux sociaux. Une internaute s'étonne de ce "bon gros graf antisémite complotiste". Un autre parle de "message nauséabond qui doit être effacé au plus vite".

Des internautes disent "bravo l'artiste"

La fachosphère et des comptes liés à l'extrême-droite ou aux gilets jaunes relaient l'image en disant "bravo l'artiste". L'artiste Lekto a avait déjà peint le ministre de la Santé entouré de seringues, et magnifié sur ce même bâtiment les gilets jaunes. La ligue de défense juive explique que tous les symboles antisémites sont présents : "La personnalité juive et influente (ici Jacques Attali), le regard inquiétant et les mains qui actionnent des marionnettes pour faire comprendre que les juifs dirigent le monde."

Le Grand Avignon voulait préserver la liberté d'expression

Le comité juif américain demandait que cette peinture soit effacée. Avant de se raviser en fin de matinée, la mairie d'Avignon l'avait demandé au Grand Avignon, propriétaire du bâtiment. . Le Grand Avignon et la ville d'Avignon estimaient jeudi que "chacun peut interpréter l'image comme il veut puisqu'il n'y a pas de mot sur ce mur". Le Grand Avignon et la ville disaient "vouloir ainsi respecter la liberté d'expression".