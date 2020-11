Le Grand Bourg : un homme passé à tabac devant la gendarmerie, les agresseurs s'enfuient en volant une voiture

Pour interpeller les suspects, les gendarmes de Guéret, Bourganeuf, La Souterraine et Saint-Vaury sont venus en renfort à leurs collègues du Grand-Bourg.

Mardi soir, un homme âgé de 30 ans invité une poignée d'amis dans son appartement du Grand-Bourg. La soirée est alcoolisée, les esprits s'échauffent, et très vite une bagarre éclate. L'un des fêtards assène un coup de poing à un autre. Mais l'auteur du coup craint les représailles et s'enfuit.

Il est poursuivi par 3 autres fêtards, qui le rattrapent devant la gendarmerie du Grand Bourg. La victime est mise à terre et rouée de coups de pieds. Il est 3h30 du matin, les gendarmes sont naturellement alertés. Très vite les agresseurs comprennent, et s'enfuient au volant d'un voiture, volée sur la place du village.

Le véhicule est retrouvé le matin même, sur les coups de 8h30 à Saint Maurice la Souterraine, brûlé par les fuyards. Ce qui n'empêche pas les gendarmes de retrouver leurs traces. Les agresseurs sont interpellés, l'appartement où avait lieu la soirée clandestine inspecté par les gendarmes.

La victime de l'agression a été hospitalisée. L'hôte de la fête a été laissé libre, et n'est pas poursuivi. Quand aux 3 agresseurs, ils ont été interpellés. L'un d'eux a été transféré vendredi dans un centre de détention pour mineurs à Saint-Etienne. Les 2 autres suspects, âgés de 18 et 21 ans, sont actuellement à la maison d'arrêt de Guéret. Ils doivent comparaître ce lundi, pour violences aggravées et vol de véhicule.