Le grand couturier Thierry Mugler est mort à l'âge de 73 ans

La créateur français Thierry Mugler est mort ce dimanche à l'âge de 73 ans. Styliste iconique, il aura marqué la mode des années 1980 et bien au-delà.

Thierry Mugler, le styliste qui a régné sur la mode des années 1980 est décédé ce dimanche, à l'âge de 73 ans, d'une "mort naturelle", a annoncé son attaché de presse. "Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Manfred Thierry Mugler survenu dimanche 23 janvier 2022", précise le communiqué.

La célébrissime "femme Mugler"

Thierry Mugler a marqué l'histoire de la couture et son époque en créant pour ses mannequins des tenues futuristes, sophistiquées et extravagantes. Dans les années 1980, la "femme Mugler" bouleverse les codes, avec ses épaules accentuées, ses décolletés plongeants et ses corsets. Cette silhouette a fait le tour du monde, de Jerry Hall à Kim Kardashian.

Thierry Mugler était aussi un metteur-en-scène accompli, et a marqué les esprits dès les années 1970, en créant des défilés grandioses. Le Français connait aussi un succès majeur avec la création de son parfum "Angel", lancé en 1992, qui arrive même à rivaliser avec le mythique N°5 de Chanel.

Enfance à Strasbourg

Thierry Mugler est né à Strasbourg en décembre 1948, dès 14 ans, il s'engage dans le corps de ballet de l'Opéra du Rhin puis suit des cours à l'école des arts décoratifs de la ville. Il rejoint Paris à 20 ans et connait vite ses premières réussites en devenant styliste free-lance. En 1973, il fonde sa propre marque "Café de Paris", puis, un an après, la société "Thierry Mugler".

En 1978, Thierry Mugler lance une collection pour homme, et bénéficie d'un coup de projecteur inattendu grâce à Jack Lang, qui provoque un tollé à l'Assemblée nationale en 1985 en portant le costume "col Mao" signé du couturier.

Celui qui se faisait désormais appelé Manfred Thierry Mugler a quitté la mode en 2002, mais sans rompre avec sa radicalité. Le styliste a eu recours à de la chirurgie esthétique et s'est mis à pratiquer intensément le body building pour transformer son corps.

Son décès est survenue de manière inattendue, il avait encore des projets et devait annoncer de nouvelles collaborations cette nuit.