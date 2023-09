Le grand jour pour Solalito, sacré matador de toros dans les arènes de Nîmes

Les arènes de Nîmes vont faire le plein ce dimanche après-midi pour la corrida de clôture de la feria des Vendanges.

Un rendez-vous marqué par deux événements : d'une part la despedida, les adieux, d'El Juli pour sa dernière prestation dans l'amphithéâtre romain et, d'autre part, l'alternative de Solal Calmet "Solalito". Le jeune nîmois, qui fêtera ses 23 ans en décembre prochain, va devenir matador de toros dans les arènes de sa ville.

ⓘ Publicité

Sans faire injure à Solalito, c'est pour assister à la despedida d'El Juli que la grande majorité des aficionados rempliront les arènes cet après-midi. D'ailleurs, le jeune Nîmois en est conscient lui-même et c'est sans doute aussi bien comme çà, pour lui retirer une forme de pression. A lui de profiter de l'honneur qui lui est fait d'être sacré matador de toros des mains d'un parrain aussi prestigieux.

Savourer un moment inoubliable

Rappeler que le Juli est un monstre de la tauromachie, c'est enfoncer une porte ouverte bien plus large que celle des Consuls. Et encore davantage dans une ville qui l'a vu débuter alors qu'il n'était encore qu'un enfant, qui l'a vu grandir, prendre son alternative dans ces même arènes il y a 25 ans et devenir au fil du temps un torero d'époque, un torero de Nîmes aussi évidemment.

Pour le remercier, l'aficion nîmoise l'appellera forcément à saluer avant que ne débute la course dans un hommage aussi puissant et vibrant que l'a toujours été la tauromachie du Juli.

Et que Solalito n'en prenne surtout pas ombrage. Qu'il savoure au contraire la chance qui lui est offerte et qu'il en fasse pour lui aussi un moment inoubliable.

loading

loading