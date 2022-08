Le grand-père de Cambo-les Bains condamné pour agressions sexuelles incestueuses

Lunettes, chemise claire, Jean est quasi mutique à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne ce jeudi 11 août 2022. Le retraité de 69 ans souffre d'une déficience mentale légère, et ne sais pas écrire. Pour autant, il comprend très bien pourquoi il se retrouve devant les juges de la chambre correctionnelle. Les experts l'on déclaré apte à une sanction pénale. Mais il fait semblant de ne pas saisir la gravite des faits. Jean doit pourtant s'expliquer pour des agressions sexuelles incestueuses commises sur ses deux petites filles à Cambo-les-Bains. L'une entre janvier 2014 et décembre 2016 et la plus petite entre janvier 2017 et décembre 2019. Elles avaient à l'époque sept et huit ans. L'homme à été condamné à deux ans de prison dont une année de prison ferme. Année qu'il passera à son domicile sous bracelet électronique.

Pulsions sexuelles

Même le président du tribunal, Francois Riviere, s'interroge sur les capacités mentales du prévenu. " Vous comprenez ce que je dit ? " Insiste le magistrat pourtant rompu à cet exercice de l'interrogatoire. Mais Jean reste de marbre. Comme perdu face à ses démons. Il faut l'intervention de son avocate Me Marie Levet, pour qu'il commence à parler. "Je lui tapotait les fesses dans la voiture, car elle n'était pas tranquille" explique le prévenu, qui ainsi revient sur ses aveux délivrés lors de sa garde à vue. Sur les bancs des parties civiles, la maman des petites victimes s'effondre en pleurs. Lors de l'enquête, le papy pervers avait expliqué "avoir cédé à des pulsions sexuelles". L'affaire est d'autant plus glauque, que ce même homme avait déjà agi de cette manière avec sa propre fille, mère des deux petites victimes, lorsqu'elle était enfant. Des faits pour lesquels il ne sera jamais jugé, car prescrits.

Déjà condamné par le passé

L'avocat des parties civiles n'a pas de mots assez durs. "La famille est détruite, il n'a pas rejeté le tabou de l'inceste et a détruit un ordonnancement familial" insiste Me Lionel Bounan, qui dénonce des "faits rares et exceptionnels". Même tonalité du côté du Parquet. Roselyne Clérisse, rappel que le prévenu a été condamné par le passé pour des agressions sexuelles en 2008 dans un établissement de soins où il travaillait. La magistrate souligne aussi l'importance de la parole dans cette affaire : "c'est l'un des deux petites filles qui a mis au jour les actes de son grand-père en racontant les faits à l'infirmière de son collège".

Du côté de la défense, Me Marie Levet s'est placé avant tout sur le terrain du droit. Elle a plaidé la relaxe estimant que les faits d'agressions sexuelles n'étaient pas caractérisés. Elle ne sait pas encore si elle va faire appel de la décision du tribunal. Jean a quitté le palais de Justice de Bayonne aux côtés de son épouse. Sa fille, elle, ne veut plus jamais le voir.