Le "grand repas" se prépare dans l'Yonne

Pour la première fois l'Yonne va participer au "grand repas". Un évènement national qui vise à mettre en avant les produits locaux et de saison. Il se tiendra chez nous le 21 octobre prochain, et c'est le chef Jean-Michel Lorain qui a concocté le menu.

Le 21 octobre prochain, pour la première fois, l'Yonne participe à l'opération "Grand repas". Le principe est simple : tous les cuisiniers sont invités à cuisiner et servir le même repas. Celui-ci doit être conçu à base de produits locaux et de saison. Cela concerne à la fois la restauration collective (école, ehpads, entreprises) et la restauration traditionnelle.

Pour cette première participation le menu a été concocté par Jean-Michel Lorain, le chef étoilé de la Côte Saint-Jacques à Joigny. Pour cela il a fallu mettre autour de la table la restauration collective et la restauration traditionnelle. Des restaurants participent à l'opération comme le Domaine du golf de Roncemay ou le Marmiton à Auxerre, mais aussi des acteurs de la restaurations collective comme Api restauration à Auxerre qui distribuera 5000 repas, ou Elite Restauration à Joigny qui annonce 12 000 repas.

Le cahier des charges étant d'établir un budget permettant à tous les secteurs de restauration de proposer un menu de qualité en utilisant au maximum les produits locaux. Jean-Michel Lorain explique ainsi que ce "grand repas" va permettre de mettre à l'honneur "les ingrédients que l'on a un peu traditionnellement en cette saison et donc qui sont des produits un peu phare de la région" comme par exemple "les lentilles vertes que l'on retrouve maintenant sur le département, au niveau de la forêt d'Othe et où il y a une belle production".

Cela veut dire aussi s'organiser avec les producteurs locaux pour tester la faisabilité d'une telle production explique Prakap Van, directeur d'Elite restauration spécialisé dans la restauration collective : "Nous on est sur des gros volumes, donc on travaille avec des producteurs avec lesquels on travaillait déjà. Nous travaillons avec un producteur de lentilles vertes bio depuis des années et nous l'avons concerté pour cette conception là. Là, c'est pareil pour les pommes de terre. On a en fait un producteur dans l'Yonne qui nous livrait déjà régulièrement, donc on l'a sollicité par rapport à ça. L'ensemble nous satisfait plutôt parce qu'on va réussir à véhiculer vraiment un très beau menu affiché avec des producteurs locaux".

Voici le menu :

Entrée : salade de lentilles vertes

Plat : joue de bœuf confite à la Bourguignonne

Dessert : pomme au four et crumble de pain d’épices pour le dessert.

En 2019 le grand repas avait attiré 230 000 convives sur 10 territoires . Une quinzaine de territoires dont l'Yonne participent à cette édition 2021.